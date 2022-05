Membros de clube de tiro em Goiânia oferecem presente diferente para Lula

Integrantes do Clube de Tiro TZB, em Goiânia, deram o que falar nas redes sociais nesta terça-feira (17), após publicarem um vídeo polêmico.

Na gravação, três participantes aparecem ameaçando o ex-presidente Lula (PT) com supostos “presentes” que seriam entregues ao petista.

Clube de Tiro apresenta “livros” para receber o Lula. pic.twitter.com/LUOwwUpVlq — Alison Vasconcelos 🇧🇷🇮🇱 (@VasconcelosCEO) May 17, 2022

No inicio da filmagem, um deles afirma: “Oi, Lula, a gente já começou o clube do livro aqui no TZB, em Goiânia. A gente adora você, cara”.

Ao abrir o suposto livro que seria dado ao político, é revelado que, na verdade, se tratava de caixas com armas dentro.

“Olha que livro bonito”, destaca um deles ao abrir o conteúdo.

Nos comentários da publicação, um dos homens ainda afirma que o comunismo não chegará no Brasil e que um povo armado não será escravizado.

“O comunismo jamais reinará sobre solo brasileiro! O Presidente Bolsonaro restaurou o patriotismo no Brasil. Um povo armado jamais será escravizado!”, diz.

Durante encontro com o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em abril, Lula afirmou que, caso eleito, pretende fechar todos os clubes de tiros criados durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e instaurar clubes de leitura.

“Se preparem, porque esses clubes de tiros que foram criados vão fechar, vamos criar clubes de leitura. Em vez de tiros, nós teremos livros ”, assegurou.