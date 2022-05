Aluguel de imóvel em Goiânia com regras absurdas viraliza nas redes sociais

Um anúncio sobre um aluguel de kitnet, em Goiânia, chamou a atenção nas redes sociais por um motivo um tanto quanto peculiar: as exigências para um possível inquilino.

No print publicado por um internauta no Twitter, alguns dos requisitos exigidos pelo proprietário do imóvel são: não ter rinite ou sinusite, não entrar após às 22h e não deixar as luzes acesas após às 00h.

Outra regra bastante polêmica divulgada na postagem diz respeito ao uso dos sanitários. De acordo com o autor, é permitida somente seis descargas diárias com aplicação de multa para quem descumprir o limite.

“Mais que isso, paga extra”, diz.

Em menos de 24h, o post repercutiu nas redes sociais e conquistou mais de 100 mil curtidas e 15 mil compartilhamentos no Twitter.

Como esperado, os internautas não deixaram passar em branco e se mostraram indignados com as exigências estipuladas.

Apesar do susto, o anúncio foi uma brincadeira feita pelo servidor público Pedro Paulo Guedes Leão, de 35 anos. Ao G1, ele revela que a ideia partiu após ver exigências semelhantes em grupos de aluguel.

“Sou síndico e sempre participo de grupos de aluguel aqui em Goiânia. E vejo lá regras absurdas. Aí entrei na onda. A kitnet não existe. É um meme. Tudo criação da minha cabeça”, esclareceu.