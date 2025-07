Loja de bolos lança rodízio inédito de tortas em Goiânia e quem ama doce não vai resistir

No menu, estão inclusos sabores como ninho, chocolate, doce de leite e outros

Gabriella Pinheiro - 16 de julho de 2025

Bolos oferecidos no rodízio em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Os doceiros de plantão podem se preparar. Nos dias 8 e 29 de agosto, a Cake Mania realizará o primeiro rodízio de bolos e tortas na feira do Setor Garavelo, em Goiânia.

Durante uma hora, os clientes poderão degustar todos os sabores disponíveis na banca. Tudo isso por um valor de R$ 39,90, conforme anunciado pelo estabelecimento em um vídeo nas redes sociais.

Segundo o comércio, serão servidos 4 pedaços por pessoa e, após o término do consumo, o cliente poderá se servir novamente com o sabor que desejar.

No menu degustação, estão inclusos sabores como: ninho com morango, ninho com abacaxi, coco com abacaxi, frutas tropicais, x-tudo, quatro leites, Oreo com morango, Ouro Branco, torta de limão, torta de maracujá com chocolate, torta de maracujá com pão de ló, ninho (só ninho) com massa branca, red velvet, torta alemã, pistache, prestígio, chocolate, olho de sogra, ninho com Nutella, bombom de uva, chocolate com morango, doce de leite, bombom de pão de ló e choco milk.

Para participar, no entanto, é preciso que os interessados façam uma reserva antecipadamente, entrando em contato pelo número (62) 99111‑2427. Cada um dos participantes receberá uma pulseira, que garante o direito de participar.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Casal GYN Indica – Goiânia (@casalgynindica)

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias!