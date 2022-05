Dono de restaurante descobre que funcionária foi humilhada por clientes ricos e tem atitude digna de aplausos

A funcionária de um restaurante, localizado no País de Gales, acabou sendo vítima de assédio durante o expediente e recebeu um reconhecimento digno de aplausos do patrão após a situação.

Conhecida por Lily, a jovem de 22 anos trabalha como recepcionista e foi humilhada e tocada de forma inapropriada por um grupo de clientes ricos que teriam ido jantar no estabelecimento.

Ao saber da informação, o chef Lee Skeet se recusou a aceitar o dinheiro dos homens e disse que devolveria cada centavo – contando que nenhum deles pisassem mais no restaurante.

Momentos depois, analisando melhor a situação, o dono decidiu repassar a quantia de R$ 6.800 para a funcionária pois, mesmo diante da situação constrangedora e caótica, ela soube agir e merecia isso como forma de ‘indenização’.

O patrão da vítima ainda denunciou a injustiça ao escritório de advocacia que os clientes ricos trabalham. Uma investigação foi iniciada e os envolvidos poderão responder pelo ato.

Após a confusão, o chef tornou o caso público através de um post no Instagram, onde expressou um enorme orgulhoso pela recepcionista, e ainda destacou que a moça é uma ‘inspiração para muitos’.

Nos comentários, inúmeros internautas aplaudiram a decisão do proprietário do restaurante. “Brilhante forma de cuidar do seu pessoal”, foi um dos elogios que o empresário recebeu nas redes sociais.