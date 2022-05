Segundo melhor do mundo, hotel de Gramado tem diárias a partir de R$ 900

(FOLHAPRESS) – Se nós tivéssemos o hotel perfeito, como ele seria?

Foi dessa provocação -na verdade, uma brincadeira entre um casal durante as viagens de férias- que nasceu a ideia do Hotel Colline de France, inaugurado em 2018 em Gramado, no Rio Grande do Sul.

O empreendimento, fundado por Ana Clara Tomazi, 36, e Jonas Tomazi, 41, tem apenas 4 em 2.400 avaliações inferiores à nota máxima no TripAdvisor.

A pontuação levou o hotel ao topo do ranking do site de viagens no ano passado. Em 2022, ele perdeu apenas para uma hospedagem na Costa Rica.

Antes do Colline de France, Ana Clara trabalhava como diretora de uma empresa calçadista e Jonas, como corretor de imóveis. O casal não divulga o valor investido para colocar o hotel de pé, apenas que foi na casa dos oito dígitos. O funcionamento do negócio exige cerca de R$ 200 mil por mês.

Para manter o hotel de 34 leitos ao mês, tem um gasto variável em torno de R$ 200 mil, dependendo da duração das ocupações.

Com 34 leitos, o estilo do Colline de France remete ao país em meados do século 19. A escolha do casal foi pensada para diferenciar o local dos demais, também de estilo europeu, localizados na serra gaúcha.

“Hotéis alemães, há diversos em Gramado. Italianos também. Optamos pelo francês, que nos remete a um estilo mais suave, romântico e de boa gastronomia”, explica Ana Clara.

Escolhido o estilo geral, o casal partiu para os detalhes: maciez dos lençóis, dimensões das toalhas, crocância dos doces e salgados e até mesmo o aroma do hotel.

O “cheirinho de Colline” foi elaborado por perfumistas de uma empresa especializada em Gramado, a Santho Aroma, para passar a sensação de aconchego.

Sem estar vinculado a nenhuma grande rede hoteleira e sem a pretensão de competir com destinos turísticos de luxo, como Dubai e Las Vegas, os proprietários do Colline atribuem a colocação no ranking mundial, sobretudo, ao atendimento extremamente atencioso.

“Se você puder gastar o máximo em cada detalhe, pode ser que chegue bem perto de um ideal. Mas, da nossa própria experiência, podemos dizer que os melhores lugares que já estivemos foram os que nos sentimos mais bem acolhidos. Isso, dinheiro não pode comprar”, diz Ana Clara.

Por esse mesmo motivo, uma avaliação inferior a cinco estrelas é recebida com pesar.

“Às vezes é uma questão de gosto, como a iluminação mais suave do hotel, que pode não agradar a todos. Mas uma avaliação não tão positiva já nos levou a reflexões importantes e a revisar processos”, conta a proprietária.

São detalhes como entregar a torre de boas-vindas -um mimo de doces e salgadinhos- mais próximo à chegada dos hóspedes, para que não sejam degustados frios.

O preço da diária varia conforme cinco categorias de hospedagem, começando em R$ 900 e chegando a R$ 4.000. A disponibilidade depende dos dias da semana escolhidos.

Finais de semana de inverno, a alta temporada de Gramado, e datas comemorativas são mais difíceis. O dia dos namorados, por exemplo, já está esgotado há quase um ano. Mas há disponibilidade em datas próximas para dias menos concorridos. Para 2023, mais do que hóspedes em quantidade, Ana Clara mantém a busca por hóspedes satisfeitos.

“Para voltar ao número 1 do ranking, lógico”, diz.