Anápolis deve ganhar novo sistema de videomonitoramento em até três meses

Um novo sistema de videomonitoramento deve ser realidade em Anápolis em até três meses. O circuito faz parte do projeto de Cidade Inteligente, que integra o Plano de Governo do prefeito Roberto Naves (PP) e foi promessa de campanha em 2020.

Ao Portal 6, o gestor revelou que, em até 90 dias, as câmeras devem estar operacionais. Os equipamentos contribuiriam, por exemplo, com os trabalhos das Polícias Civil e Militar, com reconhecimento facial e identificação de placas.

Todo o circuito funcionaria em consonância com uma rede de fibra óptica instalada em todos os setores da administração municipal.

Com isso, segundo prevê o Plano de Governo, haverá uma interação mais rápida e moderna entre as diversas pastas. A população seria beneficiada, diz a Prefeitura, com serviços mais céleres e acessíveis.

Roberto destacou que esta promessa de campanha está em estágio avançado e não deve demorar a se concretizar.

“90% já está pronto. Tudo foi licitado. [A rede de fibra óptica] Está sendo instalada em todos os prédios. Agora está sendo feita a conexão e, depois, teremos a instalação das câmeras. Em mais 90 dias a gente resolve esse problema”, disse o prefeito ao Portal 6.

Em 2021, o chefe do Executivo Municipal esteve em Barcelona, na Espanha, no Smart City Expo World Congress, um dos principais eventos para discutir cidades modernas. Na ocasião, ele acompanhou projetos que poderiam ser adequados para Anápolis.

A modernização é importante para a cidade, no contexto em que o ranking Connected Smart Cities, divulgado pela Urban Systems, mostrou que o município perdeu espaço entre as mais inteligentes.

De acordo com o último relatório, Anápolis ocupa o 55º lugar. Porém, nos quesitos segurança, saúde e mobilidade, está fora da lista dos cem municípios mais bem posicionados.

A cidade tinha, até ano passado, 71 câmeras espalhadas, mas a maioria já não funciona por problemas de manutenção ou depredação.