Brasileiros já têm data para receber nova parcela do Vale Gás; confira o calendário

O Governo Federal já disponibilizou as próximas datas para o pagamento do benefício do Vale Gás. Desde o começo do ano, o auxílio será pago a cada dois meses e já é depositado para mais de 5 milhões de famílias brasileiras.

Primeiramente, é importante dizer que o vale gás não possuí um valor absoluto, isto é, as parcelas mudam de acordo com a rodada de cada depósitos.

O auxílio é destinado para pessoas inscritas no Cadastro Único, ou então, famílias que possuem algum integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Em janeiro, por exemplo, a primeira parcela do vale gás de 2022 foi no valor de R$ 52,00 por família. Entretanto, durante os meses de fevereiro e abril o valor do depositado foi de R$ 50 e R$ 51 por mês, respectivamente.

Para saber qual o valor do vale gás em maio o Ministério da Cidadania irá realizar uma calculo do preço médio do botijão 13kg em todo o país. Para isso, a pasta utiliza como base o relatório da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) dos últimos seis meses.

Confira a lista de depósitos do vale gás no mês de junho;

17 de junho – depósito para inscritos com final 1;

20 de junho – depósito para inscritos com final 2;

21 de junho – depósito para inscritos com final 3;

22 de junho – depósito para inscritos com final 4;

23 de junho – depósito para inscritos com final 5;

24 de junho – depósito para inscritos com final 6;

27 de junho – depósito para inscritos com final 7;

28 de junho – depósito para inscritos com final 8;

29 de junho – depósito para inscritos com final 9;

30 de junho – depósito para inscritos com final 0.

Além do calendário da próxima parcela, também já é se pode consultar as data do vale gás para todo o restante do ano. Isso devido ao fato do auxílio do gás de cozinha ser pago sempre de acordo com as datas do Auxílio Brasil.

