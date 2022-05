“Rinha de bebês” vira dança em chá de revelação e conquista internautas

Os chás de revelação tornaram-se verdadeiras fábricas de meme no Brasil. O mais recente vem de um casal do Rio de Janeiro e quebrou a internet.

Camila Medeiros e Thiago Rodrigues esbanjaram criatividade ao revelar o sexo da criança que esperam e protagonizaram, nada mais, nada menos, que uma “rinha de bebês”.

A brincadeira, é claro, viralizou no TikTok. O vídeo foi publicado na plataforma pela própria nova mamãe na terça-feira (17), com a legenda “e eu que decidi fazer um chá revelação bem diferente”, e já acumula mais de 11,6 milhões de visualizações.

O vídeo mostra dois “bebês gigantes”, um com roupa azul, representando um menino, e outro de rosa, para simbolizar uma menina. Eles entram no salão e logo começam a “lutar” para ver quem chegaria primeiro aos futuros papais.

Em um determinado momento da “briga”, a trilha sonora do famoso filme do Rocky Balboa é trocada por uma música calma sobre maternidade. É aí que a disputa passa a ser uma dança a dois, até que a personagem rosa cai no chão e o azul alcança a família, revelando que o bebê é um menino.

Segundo informações do Metrópoles, o pequeno já tem até nome definido e se chamará Arthur.