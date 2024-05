6 coisas que nunca podem ser guardadas em cima da geladeira

Não é só o que está dentro que importa. Confira os cuidados que você precisa ter para evitar problemas com o eletrodoméstico

Pedro Ribeiro - 06 de maio de 2024

A geladeira é um eletrodoméstico muito comum nas casas brasileiras. Além disso, por ser um objeto que ocupa bastante o ambiente, é normal que coloquemos outros itens em cima do refrigerador para garantir um pouquinho mais de espaço na cozinha.

Porém, esta prática pode colocar em risco o seu aparelho e outros pertences em volta dele. Confira as 6 coisas que nunca podem ser guardadas em cima da geladeira.

1. Micro-ondas

Você pode até achar que fique mais bonito, ou até mesmo que ocupe menos espaço, caso sua cozinha não seja muito grande, mas saiba que colocar o micro-ondas em cima da geladeira estará correndo um grande risco.

Isto porque, ao colocar um eletrodoméstico de grande dimensão e que emite calor, isso pode bloquear o fluxo de ar necessário para o funcionamento do seu refrigerador.

Dessa forma, você pode prejudicar a preservação de seus alimentos e prejudicar a utilidade do seu aparelho. Além disso, a conta de luz pode acabar mais cara ao final do mês.

2. Remédios

Muitas vezes, pela praticidade, é normal deixar os remédios em um local de fácil acesso para não esquecer de tomá-los. Um lugar muito recorrente para essa finalidade é em cima da sua geladeira.

Porém, este hábito, por mais simples que possa parecer, pode trazer riscos à sua saúde. Tudo isso porque, medicamentos possuem diversas orientações restritas quanto ao uso e a maneira de armazenação.

Assim, deixa-los sobre o aparelho não é uma prática recomenda, já que pode alterar as propriedades químicas dos remédios a longo prazo.

3. Air Fryer

Outro objeto muito comum de se ver na parte de cima das geladeiras são as famosas Air Fryers. Por serem um aparelho grande pode ser difícil encontrar lugar para acomodá-las.

Mas, fique você sabendo, que isso pode ser bastante perigoso. As fritadeiras elétricas esquentam muito durante a sua utilização e demoram até voltarem a temperatura ambiente. Portanto, colocá-las no topo de um eletrodoméstico feito para fazer o oposto de sua a função, não é o ideal.

4. Alimentos

Apesar de parecer algo inofensivo e despretensioso, colocar alimentos na parte de cima do seu refrigerador não é a melhor ideia. Dependendo da embalagem do produto ou o modo que ele é colocado, a comida pode bloquear o fluxo de ar necessário para a geladeira funcionar.

Além disso, outro bom motivo para não se colocar os alimentos no topo está relacionado a conservação. Por se tratar de um eletrodoméstico, as geladeiras também emitem calor, isso favorece a proliferação de bactérias e outros micro-organismos que podem fazer mal caso ingeridos.

5. Potes de vidro

Vidro nas partes altas da cozinha são um perigo, ainda mais se estiverem acima da sua geladeira. Isso porque, esses eletrodomésticos costumam ser de fácil acesso a todos os moradores da residência e, como consequência, seu uso seja mais frequente.

Então, se alguém se descuidar e colocar um pouco mais de força para fechar a porta, corre o risco de derrubar os potes e os transformando em cacos perigosos.

6. Vasos com plantas

Por fim, mas não menos importante, estão os vasos com plantas. Um ar decoração para tornar o ambiente mais agradável não faz mal a ninguém, não é mesmo?

Mas, se for fazer isso procure outro lugar que não seja em cima de sua geladeira. Vale lembrar que algumas plantas precisam de temperaturas ideais, locais específicos e água para se desenvolverem.

Pensando dessa forma, os refrigeradores estão longe de atender a todos os requisitos. Além disso, a água que pode escorrer dos vasos pode danificar o aparelho e até causar um curto-circuito, invalidando todo o eletrodoméstico.

