Atriz global revela ter tido relacionamento “ardente” com cantora famosa

A atriz Deborah Secco abriu o jogo e expôs, em entrevista à coluna do Léo Dias, uma série de revelações polêmicas sobre a vida amorosa.

Entre as declarações, uma em específico chamou a atenção dos internautas. A global contou que, no passado, viveu um relacionamento “tórrido” com uma mulher também famosa.

“Houve uma paixão, encantamento, uma relação e, para mim, foi um namoro”, destaca.

Questionada sobre o motivo de não mencionar o assunto publicamente, ela afirmou que não tinha o direito de expor a ex-companheira, já que a mesma também possui uma vida pública.

“Não tem problema de eu falar que já me relacionei com mulher, não tem problema eu assumir a minha verdade, mas não tenho esse direito de expor a vida de outra pessoa, ultrapassa o meu limite. Essa é a minha regra”, revela.

Apesar de Secco não ter revelado o nome da pessoa em questão, horas depois foi descoberto que a mulher misteriosa era, na verdade, a cantora Maria Gadú.

Na ocasião, ambas estavam solteiras e o relacionamento não chegou a se tornar público sendo mantido em sigilo desde então.