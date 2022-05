Homem cai da moto e morre depois de ter a cabeça esmagada

Um homem identificado como Isael Lopes da Silva, de 49 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (20), na GO-070, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a vítima conduzia uma motocicleta sentido Goiânia/Goianira, quando perdeu o controle da direção e caiu na pista.

Logo depois da queda, um veículo passou por cima de parte da cabeça e capacete do homem. Com o impacto, a vítima morreu na hora.

O veículo que atingiu Isael ainda não foi identificado. O motorista não parou para prestar socorro.

A perícia técnica e profissionais do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para retirar o corpo. As causas do acidente serão agora investigadas pela DICT.

No sentido oposto da GO-070, pouco depois da tragédia, seis veículos que seguiam na mesma pista se envolveram num engavetamento também na manhã desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Civil, não houve feridos.