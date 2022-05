Moradora de Anápolis que teve o braço decepado comemora reimplante: “uma vitória”

A moradora de Anápolis, Valcilene Barbosa da Costa, de 48 anos, está comemorando o sucesso que obteve na cirurgia de reimplante do braço, que havia sido decepado no início deste mês.

Durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (20) no Hugol, a paciente mencionou estar muito feliz e completamente grata pela aceitação do corpo com o membro reposto.

O braço da mulher havia sido cortado com uma foice após ela tentar acalmar uma discussão que se iniciou por conta da queima de folhas secas em um lote, no Parque das Primaveras, região Sul.

No entanto, apesar da revolta e da luta, Valcilene segue esperançosa com a recuperação e ainda mais, com a previsão de alta hospital na semana que vem.

“Graças a Deus, tivemos a vitória. Estou muito feliz, acho que o que eu to sentindo não tem nem como falar. Uma emoção muito grande ter meu membro de volta”, comentou a mulher.

Veja