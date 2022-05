Sicredi passa a integrar o Pacto pelo Esporte

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, passou a integrar o Pacto pelo Esporte.

A iniciativa é um acordo voluntário entre empresas patrocinadoras do esporte nacional, que define regras e mecanismos nas relações entre investidores e entidades esportivas (confederações, federações e clubes).

O Pacto pelo Esporte fornece ferramentas de autorregulamentação que definem boas práticas em governança, integridade e transparência, para a efetivação dos patrocínios feitos pelas empresas às entidades.

O Sicredi foi convidado a participar da iniciativa pelo reconhecimento de seus esforços e comprometimento com o desenvolvimento do esporte brasileiro.

“Acreditamos na inclusão social proporcionada pelo esporte e a conexão das pessoas com o espírito coletivo que ele promove. Nesse sentido, entendemos que tem relação direta com nosso propósito de construir sociedades mais prósperas. A adesão ao Pacto pelo Esporte significa uma evolução da nossa relação com o tema, ao passo, que, agora, fomentamos também a evolução dos processos e critérios éticos de gestão em todo o ecossistema esportivo o que proporciona mais credibilidade e segurança aos investimentos realizados”, afirma Josiane Reis, superintendente de marca, comunicação e segmentos do Sicredi.

Comprometimento com o esporte

Em 2021, o Sicredi apoiou 290 iniciativas: 282 locais, realizadas por meio de suas mais de 100 cooperativas, e oito nacionais. O futebol é a modalidade com o maior número de ações, totalizando 111.

O Sicredi patrocina grandes campeonatos como a Copa do Brasil de Futebol Masculino; a Brasil Ladies Cup, competição de futebol feminino que teve sua primeira edição em dezembro de 2021; o CBF Origens, campeonato, com foco no futebol de base brasileiro, que promove a inserção de jovens talentos no esporte; e Copa do Brasil de Futsal Feminina e a Masculina.

Rating Integra lança terceiro ciclo e abrange clubes de futebol

A entrada do Sicredi no Pacto pelo Esporte coincide com um novo ciclo do Rating Integra, principal ferramenta do Pacto para mensurar níveis de governança, integridade e transparência das entidades esportivas brasileiras. O Rating é uma iniciativa da Atletas pelo Brasil, do Comitê Olímpico do Brasil, do Comitê Paralímpico Brasileiro, do Instituto Ethos e do Pacto pelo Esporte.

A ferramenta auxilia os patrocinadores a definir seus investimentos de maneira mais planejada, objetiva e transparente, pois passam a ter acesso aos atributos e características de governança das entidades e clubes inscritos no Rating.

O terceiro ciclo do Rating Integra traz importantes mudanças, a fim de atender as demandas do setor e ampliar o escopo de atuação. A abertura da adesão para clubes de futebol é a principal novidade deste ciclo, que será contínuo até 2023.

A participação no Rating é feita em duas etapas: autoavaliação e verificação externa. Na primeira, a organização faz a autoavaliação com base no questionário on-line para que seja gerado um relatório de desempenho.

Na segunda, a organização é demandada a apresentar as evidências que respaldam as práticas indicadas. Em seguida, a entidade é entrevistada por um verificador credenciado que realiza um relatório com indicações de aprimoramentos.

As entidades esportivas que participaram do terceiro ciclo do Rating Integra têm acesso a uma plataforma digital que as aproxima de empresas patrocinadoras, signatárias do Pacto pelo Esporte.