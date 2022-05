Defensoria de Goiás quer saber se escola militar fez alunos ficarem sem agasalhos em frio de 5ºC

Após denúncias de uma suposta proibição de agasalhos, no dia mais frio já registrado em Goiânia para o mês de maio, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) pediu explicações ao Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, situado no Jardim Guanabara, em Goiânia.

A defensoria encaminhou o ofício com a solicitação nesta sexta-feira (20) e a instituição de ensino possui 48h para responder.

O caso aconteceu na quinta-feira (19), quando os termômetros na Capital chegaram a registrar 5°C e mais de 30 alunos do colégio, que não tinham o paletó próprio da instituição, teriam sido obrigados a ficar sem agasalhos.

Ainda segundo as denúncias, um subcomandante da instituição teria falado aos estudantes que “quem não tem dinheiro para adquirir o agasalho da instituição não é merecedor do colégio militar”.

O coordenador do Núcleo Especializados de Direitos Humanos (Nudh), da DPE-GO, Marco Túlio Felix Rosa, apontou no requerimento que a atitude viola até mesmo os direitos humanos.

“A suposta atitude por parte do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, situado no Jardim Guanabara, é discriminatória e viola a dignidade e os direitos humanos dos estudantes, infringindo as disposições constantes na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente”, afirmou.