Você já se perguntou o que acontece depois de anos sem quitar as dívidas? Em alguns casos, depois de um certo período de tempo, o seu nome pode ser até limpo no Serasa.

Descubra se é verdade ou mito que o nome fica limpo após 5 anos das dívidas

Primeiramente, no que se trata de dívidas caducas, ou seja, aquela dívida esquecida por cinco anos ou mais, é possível que, sim, o CPF do inadimplente deixa de existir no cadastro Serasa e de outros birôs de crédito.

Entretanto, é importante alertar que o débito ainda estará ativo para a empresa credora e mesmo assim aparecer no Serasa Limpa Nome como uma oferta em negociação. Contudo, outras companhias de crédito não conseguem consultar o CPF devedor.

No fim das contas, não vale a pena passar cinco anos esperando o encerramento total das dívidas. Afinal, ela se torna ainda mais cara por conta de juros, seguros e impostos.

Cada vez que alguém procura o nome do inadimplente para um empréstimo, por exemplo, está sinalizando para o mercado financeiro que ele não cumpre com compromissos, o que dificulta na hora de conseguir a concessão monetária.

Serasa Score

Serasa Score é um critério de pontuação que vai de 0 a 1.000. Esta marcação indica quais as chances de um perfil pagar as contas corretamente dentro de um período de um ano.

O score de crédito é um, entre outros, itens avaliados na hora de conseguir um empréstimo, financiamento e cartões.

Além disso, os cálculos têm como base critérios e a pontuação final é definida de acordo com o comportamento financeiro do consumidor.

Um desses pontos é o histórico de dívidas. Atualmente, este fator é responsável por uma parte importante da pontuação, algo de aproximadamente 19%.

