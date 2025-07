Essas são as cidades que unem qualidade de vida e custo acessível no Brasil

Existem municípios com custo de vida mais acessível, mas que ainda oferecem qualidade, tranquilidade e estrutura

Pedro Ribeiro - 11 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Se você está buscando cidades onde é possível viver bem no Brasil gastando pouco, saiba que não está sozinho.

Em 2025, com o cenário econômico desafiador, muitos brasileiros têm repensado onde morar.

A boa notícia é que existem cidades com custo de vida mais acessível, mas que ainda oferecem qualidade, tranquilidade e estrutura.

Morar em grandes capitais pode ser caro. Aluguel alto, trânsito, alimentação mais cara e serviços básicos que pesam no bolso.

Por isso, cidades de médio porte ou localizadas fora dos grandes centros estão cada vez mais atraentes para quem quer economizar sem abrir mão do bem-estar.

A seguir, conheça quatro cidades brasileiras que se destacam por permitir uma vida mais econômica e confortável.

Essas são as cidades para se viver bem no Brasil gastando pouco

1. Santarém (PA)

No coração da Amazônia, Santarém chama atenção não só pela beleza natural, como o encontro dos rios Tapajós e Amazonas, mas também pelos preços acessíveis.

O turismo fortalece a economia local, gerando empregos e oportunidades.

O aluguel é mais barato do que a média nacional, a alimentação é baseada em produtos frescos da região, e o transporte público atende bem quem precisa se deslocar com frequência.

2. Campina Grande (PB)

No Nordeste, Campina Grande se destaca como um polo educacional e tecnológico.

É uma cidade com boa infraestrutura, rede de serviços eficiente e custo de vida mais baixo.

O aluguel tem preços variados, a alimentação é acessível e o transporte público funciona de forma satisfatória.

Além disso, eventos culturais movimentam o comércio local e trazem vida à cidade.

3. Joinville (SC)

Joinville, no Sul do Brasil, é uma cidade industrial com forte economia e, ainda assim, com um custo de vida equilibrado.

Quem vive por lá encontra boas oportunidades de trabalho, aluguéis com preços justos e serviços públicos de qualidade, como saúde e educação.

A cidade também oferece opções de lazer e é conhecida pela segurança e organização.

4. Araguari (MG)

No Triângulo Mineiro, Araguari combina tradição rural com estrutura urbana.

A cidade oferece moradias com preços atrativos e alimentação com produtos locais de baixo custo.

É um lugar calmo, com boa oferta de serviços básicos e um ritmo de vida mais tranquilo, ideal para quem busca sair da correria dos grandes centros.

