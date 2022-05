Voltando para casa, idoso é atropelado por moto e morre na hora

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um idoso, de aproximadamente 60 anos, na Avenida São Francisco, nas proximidades do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

O caso ocorreu no final da noite de sexta-feira (20) e a vítima, que ainda não foi formalmente identificada, vivia sozinha na cidade, sem familiares, e fazendo coleta de reciclados.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) da capital, ele era conhecido apenas como Federal e estaria voltando do trabalho para casa, sob efeito de álcool, quando foi atropelado por uma motocicleta.

O condutor do veículo afirmou aos agentes que estava a cerca de 60 km/h e não teria visto o idoso atravessando a rua porque estava tudo muito escuro na região.

Por causa do impacto da colisão, Federal não resistiu e morreu no local. Já o motociclista foi socorrido com ferimentos leves para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).

Ele ainda passou por um teste de bafômetro, que não identificou nenhum indicio de que tivesse ingerido álcool antes de assumir a direção.

O corpo do idoso foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a investigação ficará sob responsabilidade da DICT.