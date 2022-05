Já reparou que existem aquelas pessoas místicas e espiritualizadas, que sempre buscam saber as previsões do seu horóscopo? Bom, se você não é essa pessoa, hoje listamos algumas coisas que quem não acredita em signos vai se identificar!

6 situações que só quem não acredita em signos passa diariamente:

1. Sai de casa sem se importar com a cor da roupa

Sim, pode acreditar, quem acompanha o horóscopo diariamente sabe que tem cores de roupas que vão influenciar naquele dia. Todavia, para quem não é desse time, tampouco importa qual a cor da sua camisa os astros vão indicar.

2. Nunca pergunta o ascendente quando conhece alguém

É muito comum em mesas de bares e restaurantes, o doido do signo querer saber o mapa astral da galera toda, e tem até gente que não sabe. Ok, se você é desses que não faz ideia do que seja seu ascendente e as outras casas astrológicas, você certamente, nunca faria isso em uma roda com seus amigos.

3. Não vê sentido em astrologia

Ascendente, lua, previsões, cor da roupa e números da sorte são algumas das coisas dentro da astrologia que não fazem sentido algum para quem não acredita em signos.

4. Não entende nada sobre

Em paralelo a isso, essa pessoa, com certeza, também não deve entender bulhufas nenhuma sobre esse papo de signos. O que Marte significa, Júpiter, Mapa Astral, Planetas regentes e tudo mais.

5. Não coloca a culpa no signo

Vamos ser francos aqui, todo mundo que curte astrologia gosta de justificar seus defeitos com o signo. Por exemplo: Sou sincera, porque sou ariana. Não é mesmo? Porém, quem não acredita nisso, acha que é tudo da personalidade da pessoa e não seu signo.

6. Não é interessado no signo de personalidades

Por fim, os amantes de astrologia também adoram saber sobre o mapa astral de famosos e personagens de animação para ver como isso influencia em suas vidas. Mas para quem não acredita, isso é a maior perda de tempo.

