450 vagas abertas para cursos gratuitos de especialização

Se você tem o desejo de se especializar, crescer na carreira e estudar com qualidade, aproveite essa oportunidade

Pedro Ribeiro - 21 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você está procurando por cursos gratuitos de especialização, essa pode ser a oportunidade ideal.

A Universidade Federal Fluminense (UFF) está com 450 vagas abertas para três cursos de pós-graduação na modalidade a distância, todos gratuitos.

A chance é perfeita para quem quer se qualificar sem gastar com mensalidades.

E o melhor: com certificado de uma universidade pública reconhecida nacionalmente.

450 vagas abertas para cursos gratuitos de especialização

A UFF está oferecendo três opções de cursos de especialização gratuitos, todos com foco na gestão pública. As vagas são distribuídas igualmente entre eles:

Gestão em Administração Pública – 150 vagas;

Gestão em Saúde Pública – 150 vagas;

Gestão Pública Municipal – 150 vagas.

Esses cursos gratuitos são voltados para quem deseja aprimorar seus conhecimentos e atuar de forma mais qualificada no setor público.

Como serão as aulas dos cursos gratuitos?

Os cursos serão ministrados na modalidade a distância, com início previsto para agosto de 2025. Ou seja, você poderá estudar de casa, no seu ritmo, com flexibilidade. No entanto, também haverá encontros presenciais obrigatórios, realizados nos polos de apoio presencial da UFF.

As cidades com polos presenciais são:

Angra dos Reis;

Macaé;

Niterói;

Três Rios;

Volta Redonda.

Cada uma dessas cidades terá 30 vagas por curso.

Isso significa que você pode escolher o polo mais próximo para os encontros presenciais, enquanto acompanha as aulas online.

Qual é a duração dos cursos?

Os cursos gratuitos de especialização da UFF têm duração mínima de 12 meses e máxima de 18 meses.

A carga horária total é de 420 horas.

Ou seja, é uma formação sólida, com foco na prática e na realidade do setor público brasileiro.

Quem pode se inscrever nos cursos gratuitos da UFF?

Para participar, é necessário ter graduação completa em qualquer área, desde que o curso seja reconhecido pelo MEC.

As inscrições estão abertas até às 18h do dia 02 de julho de 2025. Todo o processo é feito pela internet, no site www.ead.vr.uff.br.

No mesmo site está disponível o edital completo, com todos os detalhes sobre o processo seletivo, critérios de avaliação e cronograma.

Existe algum custo?

Apesar dos cursos gratuitos não cobrarem mensalidade, há uma taxa de inscrição no valor de R$ 282,40 para participar do processo seletivo.

Depois disso, não há mais custos com matrícula ou mensalidade.

Vale a pena fazer um curso gratuito de especialização?

Sim. Além de não ter custo com as mensalidades, você ainda recebe um certificado de uma universidade pública com excelente reputação.

Isso valoriza seu currículo e amplia suas chances no mercado de trabalho, especialmente em concursos ou cargos públicos.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!