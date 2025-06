Após ser expulso de casa pela mãe, jovem de 19 anos expõe o motivo e questiona: “é normal?”

Print da conversa que teve com a genitora foi compartilhado por ele no Facebook. Garoto recebeu preciosos conselhos

Isabella Valverde - 16 de junho de 2025

(Foto: Captura de Tela/Facebook)

Um jovem, de apenas 19 anos, decidiu usar as redes sociais para fazer um desabafo após ser expulso de casa pela mãe por um motivo totalmente inacreditável. Sem nem entender o que estava acontecendo, ele questionou se aquilo era normal.

O print da conversa que teve com a genitora foi compartilhado no Facebook, e logo o rapaz recebeu diversos conselhor preciosos de internautas que se sensibilizaram com a situação.

Após ser expulso de casa pela mãe, jovem de 19 anos expõe o motivo e questiona: “é normal?”

Na legenda, o jovem conta que havia saído de casa para se encontrar com a namorada, e por conta disso, foi expulso pela mãe.

“É normal alguém de 19 anos ser expulso de casa por nao avisar que saiu pra ver a namorada? O que fazer nessa situação dormindo ao relento com 100 reais no bolso?”, questiona o garoto.

Inconformado com o que a genitora havia feito, ele decidiu expor a conversa que tiveram.

Nas mensagens, é possível ver que não era nem 21h ainda quando a mãe tomou a medida drástica de expulsar o próprio filho de casa.

O rapaz ainda tentou explicar que já estava voltando, mas a genitora não quis nem saber.

“Pega tua mochila e da meia volta. Tu não é dono do teu nariz, não faz o que tu quer, não sai sem permissão”, respondeu a mãe.

Nos comentários, vários internautas comentaram experiências semelhantes.

“Com 16 anos fui expulso pelo meu pai por sair e dormir fora, fui morar com um truta 2 meses dps disq tava até chorando arrependido, mete o pé que ela repensa”, disse um.

“Arrume um emprego fixo que ganhe pelo menos R$ 2 mil, more sozinho e não deixe ela voltar atrás, chorar”, afirmou outro.

Por outro lado, muitos internautas defenderam a mãe, afirmando que ele fez errado em ter saído sem ao menos avisar.

“Meu querido, se você quer sair de casa sem avisar, melhor tu morar sozinho. Não custa nada avisar e se fosse meu filho eu mandava procurar um trabalho nem que fosse no supermercado e ir pagar o proprio aluguel. Se você não está na sua casa, portanto é obrigado a seguir as regras”, aconselhou uma internauta.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!