Corajoso, casal de Goiânia celebra o casamento de um jeito radical e o vídeo viraliza

O que para muitos pode parecer um cenário um tanto inusitado, marcou, de fato, a união dos goianienses Tatiane de Freitas Fernandes e Jorge Fonseca de Carvalho.

Para fugir das tradicionais festas em salões, os noivos optaram por realizar o casamento de uma forma radical: descendo de rapel a Cachoeira Maratá, com 55 metros de altura, em Pires do Rio, no Sudeste de Goiás.

Em vídeo feito pelos convidados, é possível ver a noiva realizando o ato e chegando a ficar de cabeça para baixo, prendendo a corda com as pernas.

A iniciativa foi concretizada no último dia (14) e se deu devido à paixão da dupla por esportes e pelo meio ambiente.

Ao G1, a Tatiane afirmou que o momento foi uma concretização de um sonho e que ficou contente por compartilhar a experiência com com parentes e amigos.

“Realizamos nosso sonho de nos casarmos em uma cachoeira, descendo de rapel para a cerimônia religiosa, com nossos parentes e amigos próximos conosco”, disse.