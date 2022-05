Motorista bate em poste no Centro de Anápolis e foge todo ensanguentado

Um caso intrigante chamou a atenção dos moradores de Anápolis na madrugada deste domingo (22), após um homem se chocar contra um poste e fugir todo ensanguentado do local.

O acidente ocorreu por volta das 05h40 da manhã. Conforme testemunhas, o veículo se deslocava pela Avenida Goiás, no setor Central do município.

No entanto, o condutor perdeu o controle do carro e bateu contra o poste, próximo à esquina com a Avenida Contorno.

Em seguida, o homem abandonou o automóvel no local do acidente e, conforme o relato de quem estava pelas proximidades, sangrava muito.

Ainda não foi revelada a identidade do motorista. Após ser acionado, o Corpo de Bombeiros removeu o veículo da via.