Criança fica pendurada e se arrisca em sacada de edifício no Bairro Jundiaí

Um vídeo gravado por moradores do Bairro Jundiaí mostra uma criança se pendurando nas grades da sacada de um apartamento em um edifício residencial, na manhã desta segunda-feira (23).

O garoto estava num dos andares altos do prédio. Segundo pessoas que presenciaram a cena, em determinados momentos ele colocou uma das pernas do lado de fora da grade.

No local, não há rede de proteção para eventuais acidentes.

Populares entraram em contato com a portaria do prédio para avisar que a criança se colocava em risco no apartamento.

Ao Portal 6, a administração do residencial confirmou que foi informada e interfonou para alertar os responsáveis pelo garoto. Como ninguém atendeu, uma funcionária subiu à residência para comunicar os pais.