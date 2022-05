Não cuidar do automóvel pode resultar em fatores que danificam o carro e podem colocar a vida do motorista e dos passageiros em risco. E uma dessas condições, que você precisa ficar atento, é caso tenha algum pneu careca. Pensando nisso, confira a lista de perigos que se pode estar correndo caso não realize a manutenção adequada das rodas.

6 perigos que o pneu careca de um carro guarda e todo motorista deve ficar atento:

1. Aumenta a chance de atolamento

Em primeiro lugar, andar com pneu irregular em terrenos acidentados, como lugares que possuem barro e areia, aumenta a probabilidade de atolamento e terminar com o carro preso no local.

2. Aquaplanagem

Esta situação acontece quando uma camada de água se forma entre os pneus e a pista. Sem os sulcos (que são a parte do pneu que tem o objetivo de drenar a água), o carro fica sem contato com o solo e começa a ‘escorregar’ sem controle.

A aquaplanagem acontece principalmente em trechos bem asfaltados, com declives e planos. Se o condutor estiver acima dos 70 km/h, o risco de acidentes graves é ainda maior.

3. Falta de estabilidade no veículo

A falta de proteção dos pneus carecas também torna a direção do veículo muito mais desconfortável. Quanto mais velocidade, a chance de ocorrer trepidações e barulhos vindos das rodas também aumentam.

4. Infração de trânsito

Rodar com pneus carecas pode resultar em problemas com as leis de trânsito. Por isso, a prática é considerada uma infração grave.

A multa está no valor de R$ 195,23, além de temidos 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor. Caso o veículo seja parado na fiscalização, pode ficar retido até que a situação seja regularizada.

5. Estouro dos pneus

O desgaste excessivo dos pneus pode gerar problemas em todos os eixos mecânicos relacionados as rodas. Rolamentos, amortecedores, freios a disco, tudo isso é colocado em risco.

6. Interfere no alinhamento do veículo

Por fim, os pneus carecas também afetam o alinhamento e balanceamento do carro. Tal fato, por exemplo, exige do condutor mais força ao realizar uma curva.

Este fator favorece a instabilidade e, consequentemente, interfere na segurança do passageiros.

