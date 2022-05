Concurso público para preencher vagas efetivas na ARM está na mira da Prefeitura de Anápolis

O próximo concurso público da Prefeitura de Anápolis será para preencher as vagas na Agência Reguladora Municipal (ARM).

Criada para fiscalizar a prestação de serviços ao Poder Público por empresas como Urban e Saneago, a autarquia tem cinco postos efetivos.

São eles: Analista em Regulação de Publicidade, Analista em Regulação de Vigilância Sanitária, Analista em Regulação de Água e Saneamento, Analista em Regulação de Serviços de Trânsito e Transporte e Analista em Regulação de Serviços Funerários.

Salário inicial

Pela lei de criação da ARM, sancionada no ano passado, ficou definido que os vencimentos para todos os cargos seria de R$ 4.198,45.

Mas deve aumentar

O valor, no entanto, deve acompanhar o reajuste de 18% concedido a todos os servidores municipais em 2022 e saltar para 4.954,71.

Nível médio ou superior?

Segundo a ARM, todos os pré-requisitos serão definidos em edital. A tendência, no entanto, é de que este certame seja destinado à profissionais de nível superior — até pelo perfil técnico do órgão.

Mudando de assunto

Uma campanha de divulgação do SimAps, que entre as várias funções mostra a localização em tempo real dos ônibus em Anápolis, está sendo preparada pela ARM. Após ficar um tempo fora do ar, o aplicativo voltou à ativa.

Nota 10

Para Goinfra, que deu início às obras de pavimentação da GO-451 no trecho entre os municípios de Campo Limpo e o trevo de Nerópolis/Ouro Verde. O local, inclusive, ganhará o nome de Adyr José do Nascimento, morador ilustre de Campo Limpo que faleceu durante a pandemia aos 72 anos.

Nota Zero

Para o dilema da Escola Municipal Walter Beze, no Bairro São Lourenço, que vem dispensando os alunos às 11h30 por falta de profissionais. No passado, a unidade foi referência em ensino de tempo integral. Pais de alunos prometem levar a denúncia ao Ministério Público pois a situação se arrasta há meses e a Semed ainda não tomou nenhuma providência.