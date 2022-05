É impressionante o antes e depois de jovem que passou por procedimento que deu totalmente errado

Os procedimentos estéticos normalmente são fortes aliados para a autoestima, mas se o resultado final for diferente do esperado, pode causar grande desespero.

Foi o que aconteceu com Alma Sol Hanse, que decidiu fazer um bronzeamento artificial na pele e acabou sendo comparada a um personagem de TV.

Alma realizou o procedimento que não deu nem um pouco certo e decidiu compartilhar com os internautas no TikTok. No vídeo, a jovem ‘pede ajuda’, ironizando a situação.

Chocada com as manchas escuras em todo corpo, causadas pelo produto, a moça ainda diz que vai se lavar para tentar voltar a tonalidade natural da pele.

A postagem viralizou e já passa de um milhão de visualizações na plataforma. Nos comentários, as pessoas brincam com a situação comparando a jovem com o personagem Ross, de Friends.

“Ross, é você?”, disse uma internauta.

O personagem é famoso por errar no bronzeamento artificial.

O caso semelhante ao de Alma aconteceu no terceiro episódio da décima temporada da série, quando Ross entende a contagem de forma errada e acaba realizando o procedimento duas vezes no mesmo lado.

Em outra postagem a moça atualiza os seguidores afirmando que conseguiu tirar todo o procedimento apenas no chuveiro.