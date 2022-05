Funcionária de escola morre na hora após caixa d’água cair nela durante o trabalho

Um grave acidente nesta segunda-feira (23) tirou a vida da auxiliar de serviços gerais Fabiana Ferreira Barbosa, de 30 anos. Uma caixa d’água caiu sobre ela em uma escola de Cristalina, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal.

O Portal 6 apurou que a estrutura, na Escola Municipal Souza Lima, foi trocada pela manhã, depois de apresentar um vazamento.

Logo depois que a nova caixa foi enchida, a estrutura que a sustentava cedeu. O objeto, de 5 mil litros, caiu sobre duas funcionárias da instituição de ensino.

Rapidamente, a diretora da escola acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que pôde apenas constatar o óbito de Fabiana.

A outra funcionária, identificada como Eliana Dias Cruz, apresentava ferimentos leves pelo corpo e foi encaminhada ao pronto-socorro para receber atendimento médico.

A Polícia Militar (PM) também esteve no local e ouviu o relato do acontecimento. Os militares encontraram a caixa d´água amassada caída no chão, com muita água derramada ao lado do corpo da vítima.

Diante o trágico acontecimento, a Prefeitura Municipal de Cristalina foi às redes sociais para explicar o acidente e lamentar a morte da servidora.

Na publicação, também informaram que a Polícia Técnica do Estado de Goiás realizou uma perícia no local. As causas do acidente devem ser apontadas nas próximas semanas, depois que o laudo for concluído.