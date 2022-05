Identificada a motociclista que morreu após ser atropelada por menor de idade

Foi identificada como Katia Martins Pereira, de 40 anos, a vítima de um acidente fatal ocorrido na segunda-feira (23), em Quirinópolis, região Sudoeste do estado.

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, Katia foi morta após um adolescente, de 17 anos, que estava dirigindo uma Saveiro, não respeitar a sinalização de pare.

A mulher chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Municipal da cidade, mas chegou já sem vida ao local.

Após a colisão, o jovem fugiu do local do acidente. Entretanto, a placa do veículo caiu na via, o que possibilitou a identificação do proprietário automóvel.

O pai do menor foi encontrado e informou o endereço onde morava para os militares. Na residência, o suspeito foi submetido ao teste do bafômetro, que atestou a presença de álcool no sangue.