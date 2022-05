Gigante do DAIA abre vagas para contratar funcionários em Anápolis, Iporá e Santa Helena

A CDA Alimentos, localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), está com vagas abertas para diversas funções. Municípios do interior de Goiás também foram incluídos.

Detentora de grandes marcas, de renome nacional, a empresa busca funcionários com variados graus de experiência e formação, que vão desde o ensino fundamental completo ao ensino superior.

A vaga de Vendedor Externo, por exemplo, está aberta para as cidades de Iporá e Santa Helena de Goiás e exige que o postulante tenha carro próprio, Carteira Habilitação e disponibilidade para viagens.

Já para trabalhar como Movimentador de Mercadorias é desejável ensino fundamental completo, experiência na área e ser morador de Anápolis.

Entre os benefícios oferecidos pela marca estão assiduidade, alimentação na empresa, plano de saúde e odontológico, vale transporte e alimentação.

Há ainda oportunidade para Trainee de Engenharia Elétrica, desde que tenha disponibilidade total para viagens e esteja formado ou cursando o último ano de graduação.

Para se candidatar basta cadastrar o currículo no site da empresa. Quem tiver dúvidas também pode entrar em contato com o número (62) 99832-2546, pelo WhatsApp.

Todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiências (PcD’s). Confira abaixo.

Vagas abertas

Movimentador de Mercadorias (Anápolis)

Supervisor Contábil (Anápolis)

Vendedor Externo (Iporá e Santa Helena de Goiás)

Analista de Sistemas (Anápolis)

Assistente de Sistemas (Anápolis)

Auxiliar Comercial (Anápolis)

Auxiliar de Abastecimento (Anápolis)

Auxiliar de Pintura (Anápolis)

Contador (Anápolis)

Motorista e ajudante (Anápolis)