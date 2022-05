Goiás ou Suíça? Publicação que compara os dois lugares toma conta das redes sociais

É quase impossível viajar por Goiás e não se encantar com as paisagens que cortam o estado. Em meio ao Cerrado brasileiro, as vegetações

Um vídeo postado recentemente nas redes sociais e que mostra uma viagem de trem pela Suíça, internautas compararam as belezas naturais do país europeu com as encontradas por aqui.

Em uma das respostas a publicação original, um usuário respondeu “nenhuma vista que o Goiás não proporcione”.

Além da comparação entre as paisagens, houve quem também afirmasse que Goiás possui itens que não são encontrados no país europeu e, por isso, seria superior.

Também houveram aqueles que saíram em defesa das belezas naturais da Suíça, além de outros aspectos que o país tem a oferecer.

A publicação viralizou nas redes sociais e até o momento conta com mais de 71 mil curtidas, 04 mil compartilhamentos e diversas respostas.

Confira algumas das reações dos internautas:

Nenhuma vista que o Goiás não proporcione https://t.co/Om4vFr24md — patrick (@gogoranieri) May 22, 2022

goiás tem pastos verdinhos, mas suíça jamais teria arroz de pequi e empada goiana. obviamente sabemos quem eh maior e melhor — aria rita 🫑🥐 (@ariranhita) May 22, 2022

duvida que Suíça tenha um parque assim. Inclusive quem nunca foi na chapada imperial, ta perdendo um dos parques mais lindos do Brasil pic.twitter.com/ZMLbNIkAV6 — Juju (@juuulhaa) May 23, 2022

além de que Goiás tem caldas novas e chapada dos veadeiros, Suíça has nothing — Giuseppe Cadura 🌻 (@caralettt) May 22, 2022

mas lá não proporciona viagem de trem com café da manhã — ؘ (@vioIdavis) May 23, 2022

So a vista pois o resto goias perde feio pra começar nem o trem desse nivel tem, é cada despeito cada recalque…. — prunus avium (@prunusmahaleb) May 23, 2022