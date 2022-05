A instauração do mercúrio retrógrado veio para trazer algumas verdades à tona para alguns signos que ainda tinha problemas pendentes no passado e acho que essas pessoas estarão livres para seguir em frente.

Um outro fator crucial é que Júpiter entrou em áries, juntamente da Lua e de Vênus. Serão tempos de discussões, tretas e fins de ciclos.

Mas calma! Tudo isso será muito importante para estes signos, que já foram muito machucados e agora deixarão as mágoas no passado para viver um futuro brilhante.

Confira a lista dos componentes do zodíaco que superarão o passado e terão muito sucesso e felicidade no campo amoroso.

3 signos que estão prontos para superar os traumas do passado e vencer no amor:

1. Áries

Os arianos, muito provavelmente, passaram por alguns sofrimentos no campo amoroso há algum tempo e acabaram se fechando para todas as possibilidades de amor.

No entanto, agora pode ser o momento perfeito para resolver todas as pendências, ‘lavar as roupas sujas’, botar um ponto final nesse passado e recomeçar.

As portas para um amor tranquilo estão abertas, mas será preciso um primeiro passo decisivo: deixar as amarras e a postura de coração de pedra.

2. Leão

Os leoninos estão passando por um momento mais reflexivo. É quando Saturno se encontra em aquário e força com que o regidos por leão repensem as atitudes indivdualistas e desejem abrir os corações novamente.

Esse período é bom para entender os erros do passado, aprender com eles, e estar preparado para viver um novo amor com ainda mais responsabilidade afetiva.

A dica do horóscopo é que sejam mais flexíveis, que saibam ouvir mais e que deixem de fugir das possibilidades de um amor saudável.

3. Escorpião

Os grandes desconfiados do zodíaco também viveram decepções frustrantes no últimos tempos e tiveram os corações devastados. A confiança dos escorpianos foi abalada e estão passando pelo momento de cura.

É preciso se libertar das correntes do passado e focar nas novas possibilidades de felicidade. Afinal, não dá para culpar o futuro pelos traumas do pretérito, certo?

Tudo acontecerá no seu tempo, mas não se boicote. Esteja aberto para conhecer novos olhares e se apaixonar novamente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!