É isso que quem tem ventilador em casa deve fazer para refrescar mais

Truque simples, geladinho, cheiroso e caseiro virou febre nas redes sociais e chega para trazer um pouco de alívio nesses tempos quentes

Magno Oliver - 13 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube)

Com as crescentes ondas de calor registradas no Brasil nos últimos dias, truques e dicas eficazes para se aliviar do tempo quente ficaram em alta.

Assim, quem tem ventilador em casa se deu muito bem nesse momento de preocupação com a saúde e bem-estar de seus entes e amigos.

Dessa forma, uma canal no Youtube resolveu ajudar as pessoas e compartilhou uma dica especial só para quem tem ventilador em casa para poderem se refrescar mais.

É isso que quem tem ventilador em casa deve fazer para refrescar mais

O canal no Youtube do @ReceitasdoTioJoão bombou nas redes sociais e trouxe um truque muito simples, cheiroso e refrescante para os dias de calor intenso.

Na gravação, ele ensina a molhar um pedaço de pano em água gelada e essências. Em seguida, prenda o pano na parte da frente do ventilador com prendedores de roupa mesmo e é só ligar e se refrescar.

O aparelho ventila um ar mais geladinho e com um aroma muito cheiroso. Ideal para quem não tem ar condicionado ou climatizador em casa.

Assim, confira o vídeo completo da receita:

