Bolsonaro volta a Goiânia para evento religioso e deve participar de motociata

O presidente Jair Bolsonaro (PL) estará novamente em Goiânia. Nesta sexta-feira (27), ele participa de uma Convenção Extraordinária das Assembleias de Deus Ministério Madureira.

Segundo o deputado federal Vitor Hugo (PL), Bolsonaro fará uma motociata com apoiadores. A concentração está marcada para às 8h30, no antigo terminal do Aeroporto Santa Genoveva.

O presidente, porém, só deve desembarcar na cidade por volta das 9h30, quando o evento começa.

Além de Vitor Hugo, que é pré-candidato ao Governo de Goiás, o ex-senador Wilder Morais (PL), postulante ao Senado em 2022, também estará presente.

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil), por sua vez, vai participar da convenção. Contudo, ele ainda não confirmou se estará ao lado de Bolsonaro durante toda a agenda.

Na semana que vem, o presidente vai cumprir agenda em Jataí, no Sudoeste de Goiás, na próxima terça-feira (31), para a comemoração de 127 anos da cidade.