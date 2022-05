Uma boa notícia para quem ama o Lago de Corumbá

Em junho, deve ser finalizado pelo Governo de Goiás o asfaltamento dos 5 km restantes da GO-474, no trecho que liga Abadiânia ao distrito do Barro Amarelo (Piauí).

É uma demanda que o nosso mandato incansavelmente batalhou para que saísse do papel e que agora, a partir da determinação do governador Ronaldo Caiado, vai atender não somente a população rural que mora na região, mas sobretudo os turistas.

Luta que dividi com meu amigo, prefeito Zé Diniz e que temos satisfação de saber que mudará a realidade de muita gente, gerando empregos e renda às famílias do município.

Vencida essa etapa do asfaltamento, os nossos esforços e atenção precisam ser direcionados à preservação com ações de conscientização e fiscalização para garantir que a ocupação ao redor do Lago de Corumbá continue.

Já estamos atuando junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Quem ama, cuida! Tenhamos isso em mente quando formos visitar esse nosso patrimônio que Deus nos deu.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo MDB. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.