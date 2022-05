Semanas depois de ter braço decepado, anapolina recebe alta e família agradece solidariedade

Vinte e um dias depois de ter o braço decepado por uma foice, Valcilene Barbosa da Costa, de 48 anos, finalmente teve alta hospitalar, na tarde desta sexta-feira (27).

Ela estava internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde realizou a cirurgia de reimplante.

No dia 06 de maio, a mulher foi brutalmente atacada por um vizinho quando tentou separar uma briga que se iniciou depois dele colocar fogo em um saco de lixo no lote entre as casas.

Preso em flagrante, o suspeito teria tentado acertar a cabeça de Valcilene, que usou o braço para se proteger e perdeu o membro.

Dias após a cirurgia, em entrevista coletiva, ela comemorou o resultado positivo do procedimento e se mostrava animada com a possibilidade de voltar para casa.

“Graças a Deus, tivemos a vitória. Estou muito feliz, acho que o que eu estou sentindo não tem nem como falar. Uma emoção muito grande ter meu membro de volta”, disse.

Nas redes sociais, familiares divulgaram a boa notícia e Valcilene mandou um recado para os anapolinos. “Obrigada todo mundo pelas orações, Deus abençoe cada um de vocês e a família de vocês. Obrigada”.