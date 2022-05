Tratamento de realeza, vista bonita e almoço a partir de R$ 19,90: no Mezzanino Lounge tem

Já imaginou parar para almoçar; seja sozinho, com amigos, família ou em uma reunião de negócios; se sentar em um lugar confortável, receber atendimento de realeza, ter uma bela vista e, mesmo assim, pagar apenas R$ 19,90 por essa experiência completa e agradável?

Sim, parece coisa de filme, mas a realidade é que existe em Anápolis uma mansão incrível, criada justamente para ofertar aos anapolinos tudo aquilo que eles não sabiam que queriam, mas sempre precisaram.

No Mezzanino Lounge, durante o horário do almoço, os clientes podem escolher diversos tipos de pratos, a partir de R$ 19,90. A melhor parte é que há ainda, no espaço, um self service de salada.

Funciona assim: todos escolhem o que desejam comer e, ao longo da refeição, podem se servir de uma variedade grande de salada, sempre à vontade e quantas vezes quiserem.

Seja do lado de fora, com uma bela vista para um jardim verde e acochegante, ou no interior da mansão, com decorações e móveis confortáveis e bonitos, os anapolinos conseguem comer bem ao mesmo tempo em que estão rodeados de coisas boas.

As refeições também são todas caseiras, com aquele gostinho de casa, que faz todo mundo lembrar da família e de momentos felizes. Já os preços, mesmo com a alta dos alimentos, foram mantidos para que todos tenham a oportunidade de pagar pouco por um serviço completo.

E além do cardápio impecável, o Mezzanino também já é famoso pelas bebidas geladinhas, deliciosas e os drinks super diferentes que já possuem a assinatura da casa.

O espaço ainda é ideal para quem ama diversões noturnas, com muita comida boa, petiscos, muita música ao vivo e, exclusivamente às quartas, o famoso karaokê.

A grande novidade de inverno são os fondues de chocolate e queijo, em uma área interna esplêndida. Já aos sábados e domingos tem feijoada, além de chope por R$ 5,99.

Nesta sexta (27), inclusive, o espaço terá como principal atração noturna um show incrível com a cantora Pérola Stefanyni, a partir das 20h.

