Como de praxe, os homens sempre carregaram a fama de serem o infiel em qualquer relacionamento sério.

E acredite, isso não surgiu do acaso! Segundo a ciência, os homens são mais propensos a trair por causa de seus impulsos sexuais, que são mais fortes do que os das mulheres.

Para completar, esses homens infiéis ainda levam consigo algumas características em comum, que hoje o Portal 6 selecionou para te apresentar!

6 atitudes que todo homem infiel tem em comum e as mulheres devem ficar de olho

1. Usam muito as redes sociais

De acordo com um estudo publicado em uma revista científica voltada para ciências sociais sobre o ciberespaço, pessoas viciadas em redes sociais são mais vulneráveis a trair em seus relacionamentos.

O estudo mostrou que essas pessoas dão mais significado à vida virtual e podem acabar caindo na tentação com outras pessoas.

2. Egoísmo

A traição é uma atitude egoísta, assim, pesquisadores já mostraram que pessoas que não pensam muito no próximo, costumam pular a cerca.

Por isso, observe se seu namorado possui o ego mais inflado e se ele não costuma pensar muito em você.

3. Mentiroso

A mentira por si só já é horrível, inclusive, as pessoas mentirosas, sem pormenorizar, fazem o que for necessário para atingirem seus objetivos, passando por cima de tudo e de todos.

Com toda certeza, se seu parceiro já possui um histórico de mentiras, saiba que para ele esconder uma outra mulher de você, não custa nada!

4. Guarda segredos

Se existem segredos entre o casal, pode desconfiar da fidelidade! A falta de diálogo e companheirismo pode ocasionar umas puladas de cerca.

Uma boa saída é ter uma conversa séria com seu amado e falar tudo que sente com sinceridade. Assim, você determina se continua ou não no relacionamento.

5. Não te prioriza

Todo infiel não vai te priorizar, tampouco cultivar o relacionamento. Normalmente, nesses casos a honestidade, respeito e fidelidade vão se diluindo no amor e se perdendo.

Para completar, se ele estiver de olho em outro alguém, com toda certeza vai começar a te deixar de lado e evitar programas ao seu lado.

6. Não faz nenhuma exigência no relacionamento

Por último, se você está com alguém e essa pessoa não expõe suas exigências, desejos e sonhos, ela pode não estar tão interessada no relacionamento.

Nesse momento podem surgir algumas traições e grandes problemas, porque um envolvimento precisa de diálogo e esclarecimentos.

