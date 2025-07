6 carros usados para fugir do trivial por até R$ 55 mil

São bons de manutenção, ganham o cliente pelo visual e são diferenciados do motor ao consumo de combustível

Magno Oliver - 08 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Em tempos de alta nos preços, comprar carros usados virou febre entre os brasileiros. Então, separamos alguns modelos usados queridinhos para fugir do trivial e que são diferenciados do motor ao consumo de combustível.

1. Fiat Mobi Drive 1.0 Firefly 77cv – 4 portas – R$ 52.320,00

Compacto, bonito, aconchegante e com um motor que aguenta ruas, BRs e caminhos mais complexos de tráfego.

O Fiat Mobi é famoso por sua agilidade, motor econômico e uma boa opção de carro urbano. Equipado na versão 4 cilindros motor 1.0 Firefly.

2. Hyundai HB20 R-Spec 2017 – R$ 54.175

Estamos falando do HB20 primeira geração pé de boi famoso pelo seu design arrojado e a versão R-Spec com um tratamento visual bem caprichado de pintura e layout. Assim, esse usado conta com rodas de liga leve de 15 polegadas, bancos de couro perfurado, motor 1.6 Gamma e 128 cv de potência.

3. Fiat Punto Blackmotion 2017 – R$ 53.427

Bonito, motor potente, rodas de liga leve 16 polegadas e pacote aerodinâmico que rende elogios com máscara negra e outros componentes.

Assim, o Fiat Punto, versão Blackmotion, surpreende e algumas unidades até contam com teto solar panorâmico, além de airbags laterais como opcionais na categoria.

Ele vem com volante revestido de couro, airbag duplo, ABS e sensor de estacionamento. Cobiçado pelo seu motor E.torQ 1.8 16V que rende até 132 cv e torque máximo de 18,9 kgfm, associado ao câmbio manual de cinco marchas. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 9,6 segundos.

4. Ford Fiesta Sedan Titanium Plus 2016 – R$ 46.979

Se você busca espaço e conforto, essa linha de Fiesta é uma boa opção de sedã com um porta-malas que bate os 379 litros.

A linha conta com ar-condicionado automático, sensor de ré, faróis de neblina e central multimídia. É um usado bem equipado, motor 1.6 flex que rende 128 cv de potência e 16kgfm de torque e aceleração de 0 a 100 km/h em 12 segundos e até 14 km/l com a gasolina na estrada.

5. Chevrolet Onix Effect 2017 – R$ 52.438

Bonito, confortável, motor potente e uma versão com um visual exclusivo. Assim, essa linha de Onix conta com ar-condicionado, direção hidráulica, travas e vidros elétricos, freios ABS com EBD e airbag duplo.

O destaque vai para o motor 1.4, bem famosinho no mercado, pois entrega até 106 cv de potência num torque de 13,9 kgfm, associado ao câmbio manual de cinco marchas.

6. Volkswagen Speed Up! 2016 – R$ 53.943

Bonito, estiloso, turbinado, rápido e dinâmico para qualquer pista. Assim, o Up Speed vem com motor 1.0 e entrega 101 cv com gasolina e 105 cv no álcool a 5.000 rpm.

O torque máximo de 16,8 kgfm é o mesmo com os dois combustíveis. Dados de fábrica indicam consumo de 9,6 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada com etanol, além de 13,8 km/l e 16,1 km/l com gasolina. A aceleração de 0 a 100 km/h vem em 9,1 segundos.

