O que mais existe por aí são gurus do amor e livros de auto-ajuda dando fórmulas perfeitas para o relacionamento durar para sempre.

Mas a verdade é que muitos podem estar apenas fazendo um pleonasmo ou vendendo palavras e falando o que você quer ouvir.

Por isso, veja as táticas que o Portal 6 coletou sobre os casais que construíram relacionamentos sólidos.

6 tipos de casais que tem tudo para durar para sempre:

1. Os que possuem os mesmos objetivos

Estar ao lado de alguém que possui os mesmos propósitos e interesses que você é um dos maiores métodos para o relacionamento dar certo.

O amor unido ao companheirismo, sede de carreira e de crescimento é uma das melhores coisas a serem feitas dentro do romance.

2. Os que sabem que nem tudo são flores

Os casais maduros que constroem relacionamentos promissores sabem bem que no amor há flores e espinhos.

E que conciliando bem essas duas coisas, dá para dar uma boa aliviada nos espinhos e superar os problemas.

3. Os que entendem que um dia vocês vão envelhecer

Todo ser vivo é refém da idade e das marcas do tempo, e mais do que rugas, cada volta do relógio são mudanças e experiências que cada um passa.

Por isso, os casais estão sempre cientes de que isso faz parte do bom desenvolvimento e fortificação da relação.

4. Os que escutam o outro na hora das crises

Como as crises e desavenças nunca vão deixar de existir, os casais que duram para sempre aprenderam uma tática: ouvir o que o outro tem a dizer!

Essa atitude é fundamental para entender a razão do problema e as possíveis soluções.

5. Os que mantêm os pequenos gestos

Um bom romance só dura se o amor for cultivado diariamente, e isso facilmente pode ser feito com pequenos gestos.

Por isso, esse tipo de casal não poupa criatividade na hora de dar um presentinho, fazer uma surpresa ou preparar um jantar especial.

6. Os que continuam admirando o outro

Por último, um bom envolvimento amoroso permanece mesmo depois de muito tempo quando o casal mantém a admiração um pelo outro.

E isso pode vir desde em pequenos elogios à até incentivos a continuar naquele caminho.

