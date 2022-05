Cachorrinho veste gravata e fica todo arrumado, mas adotante não aparece para buscá-lo

Voltou para um dos assuntos mais comentados da internet a história emocionante de um cachorrinho que estava para adoção, se arrumou todinho e não recebeu a visita da possível adotante. O caso deixou internautas muito tristes.

O cãozinho se chama Vicente e estava para adoação após ser resgatado por uma Organização Não Governamental (ONG) da Colômbia.

Em determinado momento, uma família demonstrou interesse pelo animal, agendou uma visita e as tutoras do abrigo fizeram questão de arrumar o animalzinho com o maior cuidado e direito à gravata.

No entanto, para a surpresa desagradável de todos, os possíveis adotantes não compareceram e o descaso deixou todos muito decepcionados, inclusive Vicente.

Mas a história pôde ter um desfecho feliz. As promotoras da ONG compartilharam o caso nas redes sociais e momentos depois uma nova família adotou o cachorrinho, que ficou bastante contente.

Nas redes sociais, internautas se emocionaram com a expressão do animal e comentaram não ter estruturas para assistir uma ‘carinha triste assim’.

“Isso feriu meus sentimentos”, disse um usuário do Twitter.

Veja

olha, isso feriu meus sentimentos — Lippe não (@lippewalker) May 27, 2022