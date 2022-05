Saneago diz que moradores de Anápolis não sofrerão com falta d’água durante a seca

A Saneago, companhia responsável pelo abastecimento em Goiás, garantiu que não faltará água durante o período mais seco do ano em Anápolis.

As chuvas já cessaram e, neste início do período de estiagem, muitos anapolinos temem que a fase mais aguda do inverno traga consigo o desabastecimento que por anos aflige a cidade.

Porém, a estatal garante que diversos procedimentos já foram realizados ou estão em execução para garantir o fornecimento na cidade e que “no ano passado, pela primeira vez em 20 anos, o município não sofreu com a falta de água durante a seca”.

Ao Portal 6, a Saneago informou que a regularidade no serviço será mantida com obras e um plano de ação para o período mais crítico.

Uma delas é a implantação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Compacta, que visa justamente o período da estiagem. A obra custou R$ 3,5 milhões.

Com essa estrutura, é possível incrementar 150 litros de água por segundo ao sistema. Somada à ETA convencional, o tratamento é de cerca de 1.010 l/s.

A companhia citou também que a Captação Piancó II foi ampliada para elevar o volume recolhido de 500 para 650 litros de água por segundo.

O maior trunfo, no entanto, foram as chuvas. Depois de temporadas úmidas com baixa pluviometria, Anápolis voltou a registrar índices maiores na última estação.

“No momento, os centros de reservação estão cheios e os mananciais de abastecimento estão com disponibilidade hídrica suficiente para assegurar a estabilidade no fornecimento de água tratada”, destacou a Saneago.

Nas redes sociais, a estatal é alvo de várias críticas, em especial, em períodos de prolongada estiagem. A empresa alega que prioriza pequenas obras voltadas ao operacional, o que pode afetar a distribuição por algumas horas.