Homens discutem em bar e bate boca quase acaba em tragédia

Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada desta segunda-feira (30), em Iporá, na região Central do estado.

O Portal 6 apurou que o desentendimento começou em um bar da cidade, quando quatro homens que estavam no local, começaram a discutir com outros dois que haviam acabado de chegar no estabelecimento.

Em determinado momento, um dos indivíduos do grupo em maior número, sacou uma pistola e efetuou cinco disparos contra a vítima, que foi socorrida pelo amigo e levado a uma unidade de saúde.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu ouvir o indivíduo baleado, que estava passando por procedimento médico.

Com as informações, a PM iniciou as buscas e encontraram dois homens na GO-188. Ambos fugiram pela mata e não foram encontrados.

Os militares se deslocaram até a residência de um dos suspeitos, mas encontraram apenas a esposa dele na propriedade. Ao ser questionada sobre o paradeiro do marido, ela não soube responder.

Na casa foram encontrados dois carregadores de pistola e munições.