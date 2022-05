PIS/Pasep: quase meio milhão esqueceram de receber; consulte se você está na lista

De acordo com levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, a grande parte dos saques do abono salarial PIS/Pasep ainda está disponíveis.

No que se refere ao PIS, para trabalhadores da iniciativa privada, o montante fica retido na Caixa Econômica Federal. O valor esquecido na instituição chega a R$ 135.04 milhões e pode ser sacado até o dia 29 de dezembro.

Já com relação ao Pasep, mais de 328 mil beneficiados esqueceram o dinheiro no Banco do Brasil. O valor ultrapassa os R$ 300 milhões.

Como consultar o PIS/Pasep?

Primeiramente, quem ainda não sabe se tem direito ou não ao abono salarial, precisa acessar a plataforma de do portal Gov.br ou então o aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Depois disso, o trabalhador precisa do número do CPF para criar uma conta no site oficial do Governo.

Posteriormente, é necessário clicar na opção “Benefícios”, e selecionar “Abono salarial”.

Caso ainda tiver dúvidas, você pode ligar para o telefone 158. Para saber o PIS, os servidores de empresas privadas, devem telefonar no é 0800-726-0207.

Para trabalhadores do serviço públicos, os telefones são 4004-0001 ou 0800-729-0001, ou ainda pelo site do BB.

Como realizar o saque?

Trabalhadores que tiverem uma conta corrente ou poupança na Caixa Econômica ou Banco do Brasil, recebem o dinheiro direto na conta. Já os demais devem procurar um dos bancos para sacar. É necessário, levar um documento de identificação oficial com foto, além do número do PIS/Pasep.

Esse número pode ser consultado no site do Meu INSS, através do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), no aplicativo do FGTS ou no Caixa Trabalhador. Outra alternativa é o aplicativo Caixa Tem

