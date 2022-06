Anápolis quer sediar evento voltado ao agronegócio para rivalizar com a Tecnoshow

Anápolis pode, em breve, ser sede de uma grande feira de tecnologia agrícola. O prefeito Roberto Naves (PP) anunciou nesta terça-feira (31) que já encomendou um estudo para que a cidade possa receber eventos desse tipo.

O contato da Prefeitura foi com a empresa responsável pela organização da Agrishow, que ocorre anualmente em Ribeirão Preto-SP.

A feira da cidade do interior paulista é considerada uma das maiores do ramo no mundo. Nela, há exposição de diversas culturas e propriedades. O evento também costuma lançar tendências e inovações para o mercado do agronegócio no Brasil.

A Agrishow tem 800 marcas expositoras e reúne, em média, 193 mil visitantes em 520 mil metros quadrados de área.

Com a aproximação com a empresa organizadora, Roberto diz que a ideia é fazer com que Anápolis tenha a maior feira voltada para o agronegócio no estado, superando a tradicional Tecnoshow, de Rio Verde.

“Estamos fazendo estudos para que Anápolis possa ter uma feira de agronegócio do tamanho ou maior que a de Rio Verde. Anápolis está melhor localizada e precisamos aproveitar tudo o que temos”, afirmou durante prestação de contas na Câmara de Vereadores.

Neste ano, o evento sediado no Sudoeste do estado reuniu cerca de 120 mil pessoas. A Tecnoshow é considerada a maior do segmento na região Centro-Oeste.