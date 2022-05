Imagens mostram mulher sendo ligeira para furtar carrinho da McLaren no Parque Ipiranga

O carro de controle remoto de modelo McLaren furtado na noite de domingo (29), no Parque Ipiranga, em Anápolis, foi recuperado pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (30).

Os agentes encontraram o objeto em uma casa do Bairro Leblon, região Leste da cidade, depois de uma denúncia.

No local, os policiais espiaram por baixo do portão e viram um carrinho com características idênticas às relatadas pela vítima de furto.

A dona da casa atendeu a equipe da PM e não apresentou nota fiscal do brinquedo. Por conta das evidências, ela foi encaminhada à Central de Flagrantes.

Agora, a jovem, de 19 anos, deve responder furto por usufruir de um produto que pertence a terceiros.

Câmeras de segurança registraram o exato momento em que ela, acompanhada de mais uma mulher e duas crianças, transporta o carrinho de um lugar para outro.

Confira o vídeo