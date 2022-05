Vítima de suposto atropelamento, mulher é encontrada morta em lote baldio de Anápolis

Uma mulher foi encontrada morta, nesta segunda-feira (31), em um lote baldio, no Bairro JK, região Leste de Anápolis.

Ao buscar ajuda do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU), um morador em situação rua explicou que a vítima teria sido atropelada no dia anterior.

Na ocasião do acidente, o homem, com ajuda de algumas outras pessoas, teriam tirado a mulher da via e levado até o local onde o cádaver foi localizado pelos socorristas.

O morador só teria percebido a necessidade de pedir socorro quando percebeu que a vítima, que também estaria em situação de rua, parecia estar sem vida.

O SAMU se deslocou de imediato ao endereço e constatou que a mulher realmente não apresentava mais nenhum sinal vital.

Não há pistas sobre o veículo que teria atingido a vítima. Ela também não foi identificada pelas autoridades que atenderam a ocorrência.

A Polícia Militar esteve na cena para acompanhar toda a situação e a Polícia Civil solicitou exame pericial no local e um laudo para apurar as causas da morte.