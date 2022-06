Ser uma pessoa melhor é ser alguém que, além de transmitir confiança e honestidade, é de bem consigo mesma, age com sinceridade, sem maldade ou egoísmo, tendo noção dos direitos e limites de cada ser humano.

A verdade é que tudo isso é construído em nosso dia a dia. Por isso, abandonar alguns hábitos e costumes para ser uma boa pessoa pode ser difícil para muita gente.

No entanto, hoje vamos te mostrar algumas mudanças em sua rotina que podem significar que você se tornou alguém melhor e mudou seu caráter.

6 sinais que revelam que você se tornou uma pessoa melhor:

1. Possui autoconhecimento

Vamos começar com esse termo muito utilizado dentro da psicologia, que se refere a um conhecimento que a pessoa tem de si mesma.

Essa consciência é adquirida, normalmente, em terapia. O indivíduo que se conhece sabe seus gostos, defeitos, limites e padrões. Isso tudo, obviamente, é fundamental para ser uma pessoa boa.

2. Tem clareza de como quer tratar as pessoas

Ao lado do conhecimento do seu eu, é necessário saber como se quer tratar as outras pessoas, e é esse tratamento que vai ter levar a ser alguém de bem.

Por isso, busque comparações de como você gostaria de ser tratado e faça traços de como você vai colocar isso em prática.

3. Está mais proativo

Uma pessoa proativa é alguém que tem uma grande capacidade de agir autonomamente e se antecipar a possíveis problemas.

Em geral, a pessoa proativa costuma ter a habilidade de perceber um problema logo no início ou antes mesmo que ele aconteça.

Comece a observar suas últimas atitudes e veja se você está menos acomodado, isso pode significar que você está agradando os outros ao seu redor.

4. Está estudando mais

Se dedicar a ir atrás de mais conhecimento é um verdadeiro sinônimo de que se está tentando melhorar como pessoa.

O conhecimento nos entrega mais empatia, respeito e formas de observar as pessoas ao nosso redor.

5. Pensa no impacto que quer ter na vida dos outros

Dialogando com o segundo tópico, quando estamos mais cientes do que queremos causar na vida das pessoas ao nosso redor, entendemos bem como respeitá-las e como melhorarmos o nosso eu.

Por exemplo, quando temos noção de que certas atitudes podem machucar alguém, não fazemos aquilo.

6. Está recebendo feedbacks positivos

Por último, se as pessoas do seu convívio estão te elogiando e reconhecendo suas mudanças de atitude, pode ser um baita ponto positivo.

Isso pode representar, de fato, sua melhora de caráter e como querem te ter por perto!

