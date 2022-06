Ter um namoro feliz é a meta de qualquer casal, porque não há uma fórmula perfeita para isso acontecer.

No entanto, o Portal 6 conversou com alguns casais e coletou os segredos para ter esse relacionamento frutífero, que caminha para um casamento.

6 segredos para uma namoro feliz que todo casal precisa conhecer:

1. Apoie o crescimento pessoal e as mudanças do seu parceiro

Inicialmente, um casal feliz dentro de um relacionamento precisa estar a par da carreira e vida profissional do parceiro (a).

Isso implica em apoiar o crescimento e as mudanças que seu amado (a) está passando para ter uma realização pessoal e alcançar seus sonhos.

2. Celebrem os sucessos um do outro

Além de apoiar o desempenho do companheiro (a), celebrar cada conquista do outro também é muito importante para o namoro ser mais feliz.

Por isso, não poupe os elogios e comemorações. Vale até investir em uma garrafa de vinho e um jantarzinho para comemorar, demonstre que você quer o sucesso dele (a).

3. Não use os erros do passado do seu parceiro como armas contra ele (a)

Esse aqui é um grande traço de manipulação e toxicidade! Jamais use outras experiências e os erros passados do seu amado contra ele mesmo. Isso pode destruir o seu namoro.

Por exemplo, em uma briga, fazer comparações de outras situações que ele (a) passou.

4. Encoraje os esforços do seu amado (a)

Como o namoro é o primeiro passo para o casamento – algo para a vida inteira, aproveite para sempre estar ao lado do seu companheiro (a) em relação a sua vida profissional.

Elogie e impulsione seus esforços, cada caminho, salto e dedicação. Não se esqueça também de apoiar as questões pessoais dele, como as idas à academia.

5. Cumpra suas promessas

Todo início de namoro é marcado por inúmeras promessas e sonhos, e pode acreditar: quem ouviu, não vai esquecer!

Tudo que você prometeu, busque formas de cumprir, só assim seu namoro será feliz.

6. Dedique tempo ao seu parceiro

Por último, esse segredo é crucial para ter um relacionamento frutífero e contente!

Dedique um tempo em seus dias para seu companheiro (a), mas além de jantares e filmes, fique ao lado quando ele precisar de apoio e conselhos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!