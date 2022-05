Acertar as dezenas sorteadas de um prêmio da Mega Sena é uma felicidade incalculável, não é mesmo?

O sortudo (e felizardo) que consegue realizar essa façanha acaba tomando algumas atitudes depois de receber a bolada de dinheiro.

Foi pensando nisso que hoje vamos falar alguns segredos que quem ganha esse tipo de aposta guarda!

6 segredos que os ganhadores da Mega Sena guardam a 7 chaves para você não saber:

1. Discrição

Esse é um dos primeiros passos que os sortudos tomam ao ganhar um prêmio de loteria.

Afinal, manter a discrição é uma medida forte para garantir sua segurança, e isso engloba não contar para muitas pessoas e não falar sobre as mudanças de vida.

2. Acionar um advogado

Aqui vem mais uma medida que os ganhadores fazem: acionar um advogado imediatamente.

Mas por que? Esse profissional vai dar as orientações corretas sobre o dinheiro, divisão e precauções para não sair prejudicado.

3. Contratar um consultor financeiro

Um bom consultor financeiro ou contador ajuda muito na hora de administrar o prêmio.

Ninguém nunca está preparado para receber logo de cara uma bolada de dinheiro na conta bancária, por isso, esse profissional vai dar as opiniões e passos para gastar essa grana.

4. Gastar com inteligência

Outro ponto muito válido que os ganhadores guardam em segredo é que eles passam a gastar com inteligência.

E dialogando com a contratação de um consultor financeiro com muita grana no bolso, a pessoa começa a ter mais noção de como gastar e levar a vida.

5. Mudar o estilo de vida

Mudar o estilo de vida é um grande fato! É natural o premiado comprar um carro melhor, mudar de apartamento, roupas novas e até mudar a vida dos seus parentes mais próximos.

Assim, acabam tentando manter isso em segredo para não deixar na cara que agora possuem uma vida melhor.

6. Continuar jogando

Por último, aqui tem um baita segredo: eles nunca param de jogar!

Para alguns pode até ser uma ganância, mas a verdade é que essas pessoas gostam de fazer apostas, é um hobby.

