Há pelo mundo todo milhares de pessoas cobertas de tatuagens, com inúmeros significados e razões para os desenhos.

Algumas, aliás, são conhecidas por qualquer um e até mesmo são consideradas universais. Por exemplo, quem mora na Austrália reconhece certos desenhos na pele de um mexicano.

Mas, sem essa de atravessar fronteiras, há alguns registros cravados na pele de brasileiros, que apenas quem é daqui sabe o que quer dizer. Já parou para pensar nisso?

6 tatuagens que somente quem é brasileiro raiz entende o significado:

1. Uai

Para alguém tatuar isso só morando em Minas Gerais ou em Goiás, porque essa é uma das expressões mais usadas nessas regiões brasileiras.

Aliás, nesse registro, o dono da pele aproveitou para fazer uma referência ao Triângulo Mineiro, uma região do estado situado entre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás que tem um formato de um triângulo.

2. Estados brasileiros

Você pode rodar o mundo inteiro que ao se deparar com alguém com um mapa brasileiro tatuado no corpo, facilmente você o reconhece: é do Brasil também!

Na imagem acima, temos uma homenagem ao estado do Piauí, no nordeste do Brasil.

3. Rio de Janeiro

E por falar em homenagem aos estados brasileiros, temos essa tattoo aqui que traz o uma referência gigantesca a um dos maiores pontos turísticos do Rio de Janeiro: O Pão de Açúcar.

Sem sombra de dúvidas, não é qualquer um que entenderia esse registro na pele, nem sua importância para todos os cariocas e brasileiros.

4. Oxe

Voltando a primeira tattoo apresentada, há também os brasileiros que registram o “Oxe” na pele, uma gíria genuinamente nordestina.

Essa é uma abreviação de “oxente” e pode ser utilizada como algo relacionado a espanto, ou até mesmo com sentido de “aff”.

5. Copo americano

Tem coisa mais brasileira do que copo americano?

Com certeza, você não vai ver um gringo com esse copo tatuado na pele, talvez nem com um em casa.

6. Made in Brasil

Por último, temos essa tatuagem que é uma referência aos produtos importados, que possuem a sua origem cravada na embalagem.

Com certeza, qualquer um entenderia essa tattoo, mas só um brasileiros raiz mesmo saberia o orgulho que é ser do Brasil e poder falar isso para qualquer um.

